Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ18+: Настя Каменских топлес показала округлые ягодицы (ФОТО)

18+: Настя Каменских топлес показала округлые ягодицы (ФОТО)

Звезда продолжает поражать идеальной фигурой

Украинская певица Настя Каменских после похудения продолжает радовать своих подписчиков в Instagram откровенными снимками. На них она показывает свои аппетитные формы, мотивируя таким образом заботиться о своем теле.

Недавно Настя Каменских снова бомбанули фанатов горячей серией фото с отдыха. На них певица позирует на балкончике с прекрасным видом. Из одежды на селебрити только полупрозрачные красные трусики с высокой посадкой, а на лице – очки. Обнаженную грудь Каменских прикрыла руками.

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