Новый каналG.spaceШОУМАНИЯГорячие латиноамериканские ритмы: Дженнифер Лопес и Maluma представили двухсерийный клип Pa Ti & Lonely

Горячие латиноамериканские ритмы: Дженнифер Лопес и Maluma представили двухсерийный клип Pa Ti & Lonely

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и колумбийский певец Maluma презентовали жаркую коллаборации – видеоработу на сразу две песни Pa Ti и Lonely.

Смотреть премьеру клипа Jennifer Lopez & Maluma – Pa Ti + Lonely онлайн:

В клипе показана история любви пары, имеет запрещены отношения. Между Джей Ло и Maluma бушуют настоящие страсти. Такие же мы увидим в фильме «Женись на мне», где певцы заиграют главную роль.

Режиссером видео Pa Ti и Lonely стал Джесси Терреро. Съемки проходили в Нью-Йорке.

Фильм «Женись на мне» выйдет на экраны 12 февраля 2021. Треки Pa Ti и Lonely станут частью оригинального саундрека к фильму.

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