Рианна запускает в производство мужское белье
Бренд певицы Savage x Fenty создает линейку для мужчин
Американская певица Рианна совместно с рэпером Кристианом Комбсом сделали первую мужскую коллекцию нижнего белья Savage x Fenty.
– Я хотела создать мужскую коллекцию одежды, который мог бы носить каждый. И после того, как Кристиан выполнил такую отличную работу на показе мод 2019 года, надев мужскую одежду, я поняла, что нам нужно, чтобы он помог нам создать коллекцию, – сказала Рианна.
В коллекцию вошли 11 единиц, среди которых различные боксерки и плавки с поясом с логотипом Savage x Fenty, а также смокинг и атласные брюки с принтом с монограммой. Стоимость колеблется от 13 до 70 долларов.
Мужскую коллекцию Savage x Fenty Рианна представит уже на показе 2 октября. Комбс примет участие в шоу Savage x Fenty Show Vol. 2. Посмотреть шоу можно будет только на Prime Video.
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