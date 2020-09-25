Украинская певица Настя Каменских выпустила лирик видео на песню Película. Создан он в стилистике популярного мексиканского праздника «El Día de Muertos». В нем Настя Каменских предстала в образе самой Dia De Muertos.

Смотреть премьеру Настя Каменских – Película онлайн:

Трек Película – музыкальная история о тайном и мистическое любви. На создание этой песни певицу вдохновило необычное мексиканский праздник.

– В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Я неоднократно слышала об этом празднике, но сложно передать словами те эмоции, которые ты испытываешь, когда видишь повсюду красочные костюмы скелетов, статуэтки смерти, цветы и свечи. Меня приятно удивило, насколько люди могут спокойно говорить о потустороннем, как о чем-то хорошем и приятном. Ведь для мексиканцев — это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу. Я верю в силу такой связи и в силу родственной поддержки, которая может длиться веками. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее. Впечатления от увиденного вдохновили меня на написание песни Película. Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции. И не держит ее в прошлом, а помогает открыть себя новую, горячую и страстную, – поделилась Настя Каменских.

Напомним, что сингл Película вошел в первый испаноязычного альбома «Ecléctica» Насти Каменских.

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