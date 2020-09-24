Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПодслушан в Голливуде: Эмма Стоун тайно вышла замуж и скоро станет мамой

Подслушан в Голливуде: Эмма Стоун тайно вышла замуж и скоро станет мамой

Бейби-бум среди селебрити продолжается

Актриса Эмма Стоун и ее любимый Дэйв Маккэри поженились и ждут первенца. По крайней мере, такие слухи ходят в западных СМИ. Мол, свадьба была тайной, поэтому и пополнения в семье не разглашают.

Эмма и Дэйв были замечены в Лос-Анджелесе с кольцами на пальцах. Также у актрисы начал округляться животик. Возможно, все из-за карантина или пара действительно скоро станет родителями.

О своей помолвке Эмма Стоун и Дэйв Маккэри объявили в прошлом году. Актриса с радостью показала обручальное кольцо фанатам. Поэтому остается ждать только официального подтверждения свадьбы пары и будущего пополнения.

Фото: Getty Images

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