Бейби герл: Джиджи Хадид впервые стала мамой (ФОТО)
Селебрити уже показала первое фото первенца
Американская модель Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями. У пары родилась дочь. Первое фото звездные родители уже успели опубликовать в Instagram.
В социальных сетях родителей размещены два черно-белые снимки с руками Зейна и новорожденной дочери.
«Наша девочка появилась на свет в эти выходные и уже изменила наш мир. Мы просто влюблены в нее », – подписала фото Джиджи Хадид.
А новоиспеченный отец рассказал, что дети здоровая и красивая. Но имени так и не раскрыл.
«Рад знать ее, гордый называть ее своей и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе», – подписал пост Зейн Малик.
Фото: Getty Images
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