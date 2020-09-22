

Селебрити поразила сеть округлыми формами

Американская знаменитость Ким Кардашьян порадовала своих подписчиков в Instagram серией откровенных и соблазнительных снимков с ночного купания в бассейне. 39-летняя жена Канье Уэста опубликовала горячие кадры, на которых позирует в криихитному бикини.

На фото Ким Кардашьян появилась в купальнике в змеиный принт, который едва прикрывал формы звезды. Образ дополнила длинная коса, серьги-кольца и яркий макияж.

«Ночное плавание», – подписала снимки Ким Кардашьян.

Читай также:

Эксклюзив! Артем Пивоваров рассказал о влиянии карантина на его карьеру и раскрыл ближайшие творческие планы

Assol – о первом годе замужества: «Могу позвонить маме и немного всплакнуть». Эксклюзив!