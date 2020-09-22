Ночные купания: Ким Кардашьян показала фигуру в крохотном бикини (ФОТО)
Селебрити поразила сеть округлыми формами
Американская знаменитость Ким Кардашьян порадовала своих подписчиков в Instagram серией откровенных и соблазнительных снимков с ночного купания в бассейне. 39-летняя жена Канье Уэста опубликовала горячие кадры, на которых позирует в криихитному бикини.
На фото Ким Кардашьян появилась в купальнике в змеиный принт, который едва прикрывал формы звезды. Образ дополнила длинная коса, серьги-кольца и яркий макияж.
«Ночное плавание», – подписала снимки Ким Кардашьян.