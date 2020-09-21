Assol – о первом годе замужества: «Могу позвонить маме и немного всплакнуть». Эксклюзив!

19 сентября Assol с мужем отметили ситцевую свадьбу. В эксклюзивном интервью Новому каналу певица откровенно рассказала, каким был первый семейный год, кто в их доме хозяин и что изменилось в отношениях после свадьбы.

Спустя год семейной жизни глаза Кати (настоящее имя Assol, – прим. ред.) всё так же сияют, когда она рассказывает о своем любимом:

– Артем покорил меня, в первую очередь, своей добротой и искренностью. Он самый светлый человек из всех, кого я знаю. Негативные жизненные ситуации или люди часто портят, делают нас жестче, что вовсе не о моем муже, в нем всегда сохраняется чистота, вера в людей. Меня это очень подкупило, ведь наше знакомство выпало на период, когда я разочаровалась во всех и во всем вокруг, мне было очень тяжело. И, по правде говоря, что ценно, он продолжает покорять меня по сей день. Касательно идеалов, думаю, это какое-то абстрактное понятие, и никогда ранее, я себе не рисовала их в голове. Идеальных людей не бывает, у всех есть изъяны. Главное – найти в жизни человека, с которым ваши недостатки будут совпадать, словно пазл, и они не будут раздражать или мешать вам. В принципе, мы с Артемом больше акцентируем свое внимание на общих положительных чертах, мы оба невероятные трудоголики, мы не ревнуем, живем в режиме доверия. И это хорошо, это нас сближает.

Assol призналась, что после появления обручальных колец и «штампа в паспорте», который, к слову, уже не ставят 🙂, ничего особо не изменилось:

– Откровенно скажу, для меня жизнь после свадьбы никак не поменялась. Да и не было особо никаких предположений, что что-то будет иначе. Мы все так же с трепетом, с любовью и теплом относимся друг к другу. Очень странно слышать, когда люди говорят, что многое изменилось в их жизни, а у кого-то еще и в худшую сторону. Я этого не заметила. Хотя, нет, все-таки кое-что изменилось! Моя фамилия, а еще добавился один документ – свидетельство о браке! 🙂

Гастроли, командировки, хватает ли у вас времени на совместный отдых?

– Конечно, это явление в нашей жизни постоянное, мы приняли тот факт, что дома нас часто не бывает. Времени на отдых, соответственно, катастрофически мало, но мы выделяем себе какой-то день или два в период моих концертов или работы Артема, чтобы встретиться на нейтральной территории и провести досуг вместе. Разумеется, это не тот привычный для всех отпуск – двухнедельный, на пляже с коктейлями.

Медовый месяц тоже провели в перерыве между работой?

– Медовый месяц – святое! 🙂 Мы отдыхали дней 10, это было словно в другой жизни, учитывая закрытые границы на сегодняшний день. Мы сначала посетили Париж, я безумно люблю Disneyland. Особенно это заметно, если прийти к нам домой в гости, у меня есть целая коллекция Микки Маусов. Мне кажется, я буду любить диснеевских героев и этот парк даже, когда выйду на пенсию. Это волшебное время, мы погрузились в сказочную атмосферу и зарядились невероятным позитивом. Другого такого места нет нигде! Потом решили полететь на Маврикий. Три дня понежились на солнышке, на больше нас не хватило. Мы с Артемом предпочитаем активный отдых – большой теннис, хайкинг, посещение экскурсий. Не обошлось и без курьезных ситуаций. В какой-то момент я решила, что идеальная жена и предложила мужу поехать на рыбалку. Все организовали, поехали, и в дороге у меня случилась морская болезнь. 1000 раз успела пожалеть, что подкинула эту идею, но Артем был настолько доволен, когда поймал огромную рыбу, что я поняла – ради счастья в глазах любимого идти на такие жертвы стоит.

В такие моменты я, бывает, могу позвонить маме и немного всплакнуть

А какая ты хозяйка? Кто отвечает в вашей семье за готовку и уборку?

– Я помешана на чистоте! – смеется Катя. – У меня всегда должен быть порядок и уют. Вот недавно произошла ситуация, наша домработница уехала отдыхать. И после отпуска я попросила ее сдать тест на Covid-19, как выяснилось, результат оказался положительным. Уже на протяжении полутора месяцев занимаюсь уборкой квартиры самостоятельно. Хотя моментами мне себя очень жалко, особенно, когда было несколько репетиций в день, съемки, а потом в четыре утра я развешиваю рубашки мужа и думаю, что мне ведь вставать в девять. В такие моменты, бывает, могу позвонить маме и немного всплакнуть, но на этом всё и заканчивается, я быстро успокаиваюсь, вспоминаю, что оно само не уберется, и продолжаю домашние дела. Спасибо мужу, который мне всегда старается помогать, ведь у нас дома живет четыре собаки, и уборка нужна регулярная.

Кто в доме хозяин?

– Наши собаки. Они у нас рулят всем процессом, съели уже полквартиры – стены, плинтуса. Когда были маленькими щенками, резались зубы, и теперь приходиться все восстанавливать. Я была к этому готова, у меня, в отличие от Артема, раньше уже были собаки.

На карантине многие голливудские пары распались. Как ваша семья пережила самоизоляцию?

– Ссор и конфликтов у вас не было! Кому-то может быть странно, непонятно, но это факт. Уже многое пережили, и на какие-то пустяки не обращаем внимания. Мы самодостаточны, каждый со своими целями, амбициями, поэтому даже во время массовой изоляции выплескивали свою энергию в рабочее русло, а не друг на друга.

О детях говорить еще рано?

– На данный момент мы оба не пришли к этому. Ни морально, ни финансово. Хотя, говорят же в народе: «Если Бог дает ребенка, то Бог дает и на ребенка». Но в моем мире люди женятся, потому что им хорошо друг с другом, они хотят больше времени проводить вместе. Лично я не связываю это событие с детьми. Конечно, мы обсуждаем, что рано или поздно это случится, и мы станем родителями, но не сейчас однозначно.

Вы же строите планы на будущее. О чем мечтаете?

– Мечтаем, чтобы открыли границы (смеется). Конечно, если говорить глобально, хотим добиться своих целей. У каждого из нас они есть, и мы искренне радуемся, когда кто-то достигает высот. Мы из тех пар, которые не особо любят говорить о мечтах, правильным для нас решением стало превращать их именно в цели. По себе говорю, что если у меня есть масштабная идея, то разбиваю ее на шаги, и возле каждого проделанного пункта ставлю галочку. Так сказать, постепенно, step by step.

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