Победительница проекта Garage music выпустила dance-видео на сингл «Под гитару»

Вероника Коваленко в середине лета завоевала победу в интерактивном голосовании от Нового канала: ее авторский трек «Поцарапала» стал музыкальным сопровождением к онлайн-сериалу Fakе. Но юная артистка не стоит на месте и поспешила презентовать новую работу.

На этот раз одна из самых ярких представительниц тинейджерского шоу-бизнеса презентовала dance-видео на сингл «Под гитару» из дебютного одноименного альбома. Заглавный сингл лонг-плея пришелся по душе слушателям, и Вероника решила, что лид-сингл пластинки нуждается в визуализации.

По словам певицы, работа над видео началась еще зимой, однако из-за карантинных ограничений реализацию задуманного пришлось отложить на несколько месяцев. Сам съемочный процесс занял семь часов.

– По задумке режиссера-постановщика Антона Онова dance-видео «Под гитару» было снято в аскетичной обстановке: без декораций и лишних деталей. Именно при помощи хореографической постановки наша команда хотела передать драйв трека, — рассказывает певица.

Напомним, Вероника Коваленко заявила о себе на популярном телешоу. Ее авторский кавер на хит «Тает лед» насчитывает порядка 18 млн просмотров на YouTube. С тех пор артистка принимала участие в фестивале «Черноморские Игры», становилась финалисткой проектов «Хочу в Open Kids» и «YUNA Junior», снялась в сериале «Крепостная», получила звание «Гордость Украины».

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