Эдгар Каминский назвал причину развода с солисткой «НеАнгелы»

В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» пластический хирург признался, что устал мириться с ревностью

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и один из самых популярных пластических хирургов в Украине Эдгар Каминский были вместе около шести лет. Отношения супругов, у которых подрастает двое детей, казались удивительно прочными. Поэтому новость об их разводе потрясла многих поклонников. А инициатором расставания стал именно Эдгар.

– Никто просто так не взял и не ушел. Мы обсуждали это и были готовы к разводу, – пояснил ведущей Нового канала в интервью для ее YouTube-канала пластический хирург.

Поэтому, по его словам, он до сих пор не понимает, почему Слава неоднократно публично рассказывала, что якобы это стало для нее неожиданностью.

Основной причиной расставания с уже бывшей женой Эдгар Каминский назвал ревность.

– Все почему-то думают, что ко мне приходит красивая девушка, и я возбуждаюсь. А гинекологам в таком случае каково? – рассказал Анне Олицкой пластический хирург. – Конечно, как мужчина могу взглянуть на других женщин и оценить. Также понимаю, что ревность имеет право на жизнь. И есть ревнивые девушки. Но я поводов не давал, и лично мне трудно было с этим мириться.

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С тех пор, когда у обоих появились новые партнеры, их отношения после развода улучшились. Однако познакомить бывшую жену с нынешней девушкой пока возможности не было, пояснил Эдгар Каминский.

– Сейчас все очень комфортно, – признался он. – Слава никогда не была обделена мужским вниманием, но она поверила в меня, оценила мой талант. И за это я ей благодарен.

Полное видео разговора Эдгара Каминского и Анны Олицкой можно увидеть на YouTube-канале телеведущей.

А реалити с участием Анны Олицкой «У кого больше?» выходит по понедельникам в 19:00 на Новом канале!