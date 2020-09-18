Телеведущий и предприниматель Андрей Шабанов, вслед за коллегами по цеху, завел YouTube-канал.

«Телевидение сильно ограничивает, а на YouTube можно делать любую дурню, которую я, собственно, и сделал. Я читаю много новостей, и каждый день мои глаза расширяются всё больше и больше, а челюсть падает всё ниже и ниже. Обожаю дегенеративные новости в стиле: «Грибник нашел в лесу фаллоимитатор и не знал, что с ним делать». Вот как эта информация попала в СМИ?» – рассказал Андрей.

YouTube-шоу Андрея Шабанова получило название «Ша/Бля». В рамках программы ведущий в свойственной ему саркастичной манере будет обсуждать самые дурацкие новости, которые мелькают в СМИ. «Ша/Бля» – это шоу, которое будет меняться. Шоу, которое могут делать сами зрители, присылая нам новости, которые мы можем осмеять и получить множественный сарказм. Параллельно мы готовим новые проекты, в том числе с украинскими звездами».

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