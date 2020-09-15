Украинская певица Jerry Heil выпустила новый клпи на песню # БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА.

Смотреть премьеру клипа Jerry Heil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА онлайн:

В основе сюжета лежит история зависимости девушки от шопинга. Чтобы делать покупки постоянно, она даже уволилась с работы в офисе и стала курьершей.

– Клип станет первым в новой эре моих видеоработ, которую я назвала МЕМклама – когда бренд становится главным героем видео, доверяя моему видению! Для этого бренда нужно не бояться самоиронии, потому что будущее рекламы, как уже писал американский Форбс – по мемасамы! Для съемок мне пришлось за один день научиться кататься на лонгборде и скутере! – комментирует Jerry Heil.

В клипе #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА приняли участие многие актеры, среди которых популярные украинские блогеры с Top Team House. Режиссером видео стал Тима Дарменов:

– Мне казалось в начале, что с Яной будет сложно. У нее целая армия людей, которые принимают решения вместе с ней, к тому же огромная занятость, которая мешала репетициям. Были сомнения, что большая часть написанного просто не реализуется, но на деле она готова была мерзнуть, падать, учиться кататься на скейте, прыгать на твердый мат, находиться на съемочной площадке три ночи! С отыгрышем все было тоже отлично, буквально за минуту – два коротких разъяснения и она выдавала уже хороший результат с первого дубля.

Клип стал первой видеоработой Jerry Heil, которую снимала молодая команда профессионалов Mozhem Production.

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