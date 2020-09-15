Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер второй раз стала мамой!

Актриса родила малыша, а медиа узнали об этом случайно

Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и ее муж актер Адам Броди второй раз стали родителями. Радостным событием поделился сам счастливый отец во время шоу The Fun Time Boys Game Night Spectacular.

– У меня появился еще один малыш. Это мальчик, и он просто мечта! – поделился актер.

Но от подробностей Адам Броди решил воздержаться. Поэтому ни имя мальчика, ни его день рождения он не озвучил. А все потому, что Лейтон Мистер старается избегать публичности в том, что касается ее личной жизни. Даже о беременности актрисы удалось узнать лишь из-за слишком активных папарацци. Сама пара официально будущеее пополнении в семье не комментировала.

Актеры Лейтон Мистер и Адам Бровди познакомились в 2012 году. Два года они всячески пытались скрывать свои отношения, а в 2014 году поженились. Уже в 2015 году у пары родилась дочь. Тогда пара также не объявляла о беременности Мистер, все узнали через папарацци. Лицо дочери супругов показало публике только, когда ей исполнилось четыре года.

Фото: Getty Images

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