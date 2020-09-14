Венецианский кинофестиваль 2020: полный список победителей
12 сентября на острове Лидо состоялось закрытие 77-го Венецианского кинофестиваля. В этом году событие таки прошло в обычном формате оффлайн, несмотря на пандемию коронавируса. Председателем жюри основного конкурса выступила Кейт Бланшетт. Награду параллельной программы «Неделя критики» получила также и украинская лента «Плохие дороги» от Натальи Ворожбит.
Полный список победителей Венецианского кинофестиваля 2020:
ОСНОВНОЙ КОНКУРС
Лучший фильм – «Номадленд» (Nomadland), реж. Хлои Чжао
Гран-при жюри – «Новый порядок» (Nuevo Orden), реж. Мишель Франко
Лучший режиссер – Киёси Куросава, «Женщина шпиона» (Wife of a Spy)
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Ванесса Кирби, «Части женщины» (Pieces of a Woman)
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Фавино, «Наш отец» (Padrenostro)
Лучший сценарий – Чайтанья Тамхане, «Ученик» (The Disciple)
Специальный приз жюри – «Дорогие товарищи!» (Dear Comrades!), Реж. Андрей Кончаловский
Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру – Рухолла заманишь, «Солнечные дети» (Sun Children)
ПРОГРАММА «ГОРИЗОНТЫ»
Лучший фильм – «Пустота» (The Wasteland), реж. Ahmad Bahrami
Лучший режиссер – Лав Диас, «Вид сковороде» (Genus Pan)
Специальный приз жюри – «Слушай» (Listen), реж. Ана Роша
Лучшая актриса – Ханса Батма, «Контакт Занки» (Zanka Contact)
Лучший актер – Яхья Махайни, «Человек, который продал свою кожу» (The Man Who Sold His Skin)
Лучший сценарий – Пьетро Кастеллитто, «Хищники» (I Predatori)
Лучший короткометражный фильм – «Между тобой и Милагрос» (Entre tú y Milagros), Марианна Саффон
Лучший короткометражный дебют – «Слушай» (Listen), реж. Ана Роша
ПРЕМИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Лучший фильм в VR – «Виселица дома – иммерсивные однопользовательский опыт» (The Hangman at Home – An Immersive Single User Experience), реж. Мишель кран, Ури Кранот
Лучшая история в VR – «Убийство суперзвезды» (Killing a Superstar), реж Фен Фен
Лучший опыт в VR – «В поисках Пандроы Х» (Finding Pandora X), реж. Кийра Бензинг
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