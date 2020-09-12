Певец Денис Реконвальд сделал сюрприз для своих фанатов из других стран и презентовал англоязычный вариант песни Alter Ego. На такой шаг его вдохновила популярность этого трека – более 100 тысяч скачиваний по всему миру.

– Когда я увидел сколько тысяч раз прослушали Alter Ego в оригинальной версии в Германии, Литве, Италии и в США, я не мог не выпустить версию на английском для моих иностранных фанов и для тех, кто любит музыку с западным звучанием. Трек Alter Ego на английском языке – это такой дополнительный презент. Снимать клип на эту версию песни не планируем, – рассказал певец эксклюзивно Новому каналу. – Сейчас мы сфокусированы на релизе следующих синглов, первый из которых представим уже в этом месяце.

Песня Alter Ego о том, что каждый – обладатель нескольких альтер эго, которые уживаются в одном теле, и главное – чтобы между ними был мир и гармония. На своем примере артист рассказал, что из скромного и достаточно замкнутого человека в жизни, на сцене он превращается в открытого и эмоционального, растворяясь в музыке и зрителях. И это его самый любимый облик из всех существующих.

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