Музыканты нашли свое звучание

Популярный британский дуэт Hurts выпустил новый альбом Faith. В него вошло 11 треков. В частности, уже выданные ранее синглы Voices, Suffer, Redemption и Somebody.

Как рассказывал фронтмен группы Хатчкрафт, Hurts вернулись к звучанию первых альбомов. Именно поэтому записали песни в жанре поп-нуар, который построен на структуре поп-песен, но звучит темнее. Также музыканты признались, что долго не знали, получится еще хоть одна песня в мире. Ведь для Тео период паузы был одним из самых темных и самых сложных в жизни.

Вскоре Hurts отправляются в тур в поддержку альбома Hurts. В марте они выступят в Одессе, Харькове и Киеве.

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