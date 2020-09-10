Женщины, ЛГБТ, этнические группы и стажеры: новые правила получения «Оскар»
Американская киноакадемия представила новые требования для фильмов-номинантов
В этом году организаторы самой престижной кинопремии «Оскар» предложили новые правила отбора фильмов, которые могут получить награду. Ведь Американская киноакадемия искусств стремится к равенству.
– Необходимо шире раскрыть диафрагму, чтобы отобразить все разнообразие населения мира и с точки зрения создания художественных фильмов и аудитории, которая их смотрит. Мы верим, что эти новые стандарты инклюзивности положат начало долгосрочным и основополагающим изменений в нашей индустрии, – заявили президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин и ее директор Дон Хадсон.
Чтобы фильм мог получить премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», он должен соответствовать хотя бы двум критериям из четырех. Среди них:
- Один из главных героев или значимых персонажей второго плана должен принадлежать к расовой или этнической группы. Или не менее 30% всех актеров на вторичных и менее значимых ролях, или сама тема фильма должна касаться проблем расовых или этнических групп.
- Если это невозможно по сценарию фильма, то минимум треть остальных касту должна состоять из женщин, представителей ЛГБТ сообщества, расовых или этнических меньшинств, или людей с инвалидностью.
- Аналогичные требования действуют в отношении творческого и технического персонала, создает фильм. Это касается и маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.
- Привлечение к работе над фильмом оплачиваемых стажеров и ученики, которые проходят профессиональную подготовку.
Новые правила «Оскар» начнут действовать для фильмов, снятых с 2024 года.
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