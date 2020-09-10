Американская киноакадемия представила новые требования для фильмов-номинантов

В этом году организаторы самой престижной кинопремии «Оскар» предложили новые правила отбора фильмов, которые могут получить награду. Ведь Американская киноакадемия искусств стремится к равенству.

– Необходимо шире раскрыть диафрагму, чтобы отобразить все разнообразие населения мира и с точки зрения создания художественных фильмов и аудитории, которая их смотрит. Мы верим, что эти новые стандарты инклюзивности положат начало долгосрочным и основополагающим изменений в нашей индустрии, – заявили президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин и ее директор Дон Хадсон.

Чтобы фильм мог получить премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», он должен соответствовать хотя бы двум критериям из четырех. Среди них:

Один из главных героев или значимых персонажей второго плана должен принадлежать к расовой или этнической группы. Или не менее 30% всех актеров на вторичных и менее значимых ролях, или сама тема фильма должна касаться проблем расовых или этнических групп. Если это невозможно по сценарию фильма, то минимум треть остальных касту должна состоять из женщин, представителей ЛГБТ сообщества, расовых или этнических меньшинств, или людей с инвалидностью. Аналогичные требования действуют в отношении творческого и технического персонала, создает фильм. Это касается и маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. Привлечение к работе над фильмом оплачиваемых стажеров и ученики, которые проходят профессиональную подготовку.

Новые правила «Оскар» начнут действовать для фильмов, снятых с 2024 года.

Фото: Getty Images

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