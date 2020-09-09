Слухи о том, что королевская семья не долюблюе Меган Маркл ходят уже давно. Но откровенно и публично свою позицию члены британской монархии не высказывали. Однако, королевский биограф Ингрид Сьюарт рассказала всю правду в биографии принца Филиппа.

Оказывается, что принц Филипп очень разочарован решением внука бросить свою привычную жизнь ради жены и переехать в Калифорнию.

«Он не поддерживает то, что Гарри отрекся от своих обязанностей, оставил дом и то, чем занимался всю жизнь, ради эгоцентричной звезды», – сказано в книге.

Как пишет автор, «принцу Филиппу также сложно понять, что именно делало жизнь Гарри настолько невыносимым, как он заявлял. По его убеждению, у них с Меган было все: хороший дом, здоровый сын и уникальная возможность сделать мир лучше благодаря их благотворительной деятельности ».

Фото: Getty Images

Читай также:

Джамала не спешит худеть после родов. Почему?

Сама сделала: сексуальная Шакира показала соблазнительную фигуру в бикини (ФОТО)