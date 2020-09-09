Джамала не спешит худеть после родов. Почему?

Артистка рассказала, как она восстанавливается после рождения второго сына

Украинская певица Джамала заявила, что не собирается впопыхах возвращаться в прежнюю форму после вторых родов. Поскольку со дня рождения ее второго сына прошло всего два с половиной месяца, звезда еще не начала процесс похудения.

По собственной теорией Джамалы, ее тело должно самостоятельно восстановиться через девять месяцев. Таким рецептом восстановления после родов звезда поделилась в своем Instagram.

«Я не спешу и другим не советую, или торопиться надо медленно.Вот я тут подумала и решила, что не буду спешить возвращаться в свою привычную физическую форму. Почему? Потому что с момента рождения Селима прошло всего два с половиной месяца. И ещё потому, что я реально верю, что всё вернётся через 9 месяцев???? Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом «собирается» назад ????

Да, это абсолютно моя теория. Конечно, можно иметь плоский живот и ни намёка на целлюлит уже через 5-6 месяцев после родов. Но зачем? ????????????» – написала певица.

Также Джамала заявила, отметила, что не собирается изматывать себя физическими нагрузками, пока кормит сына грудью.

«Истязать себя срочно, чтоб все сказали: «Ух, какая молодец! Только родила, а уже худая» ???? Во-вторых, я за ГВ. И я ем, не есть — не могу. Точка! Я не хочу истерить по этому поводу, бегать, заниматься фитнесом и т.д. Я не смогла бегать ????Бежишь с молоком — грудь болит, ноги ватные…. испытываю дискомфорт, мне тяжело», – отметила звезда.

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