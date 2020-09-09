Фанаты шокированы неожиданной заявлением

Американская селебрити Ким Кардашьян сообщила о закрытии своего популярношого шоу «Семейство Кардашьян». Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

«Невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед теми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь», – написала Ким Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kimkardashian 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, что американское реалити-шоу «Семейство Кардашьян» шло в эфире 14 лет. В нем снималась вся семья Кардашьян-Дженнер. Премьера первого сезона состоялась в октябре 2011 года. А последний сезон выйдет уже в начале 2021 года.

Фото: Getty Images

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