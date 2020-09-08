Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКакая откровенность: Оля Цибульская засветила обнаженную грудь (ФОТО)

Какая откровенность: Оля Цибульская засветила обнаженную грудь (ФОТО)

Звезда показала, как проводит последние теплые деньки года

Украинская певица Оля Цибульская поделилась со своими подписчиков в Instagram очень горячим снимком с отдыха.

Оля Цибульская показала, как любит загорать на отдыхе. На фото звезда позирует на Селфи камеру с развязанным верхом от купальника. А все ради ровного загара без следов от завязок на спине. Для фото Оля выбрала такой ракурс, на котором хорошо видно ее упругую грудь. Образ дополняет соломенную шляпу.

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А под фото певица вспомнила сливу, которая росла возле ее дома в детстве.

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