Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНа самоізоляції: Зйомки «Бетмена» відновлять без Роберта Паттінсона

На самоізоляції: Зйомки «Бетмена» відновлять без Роберта Паттінсона

Селебріті бореться з коронавірусом

Англійський актор Роберт Паттінсон зараз перебуває на самоізоляції через зараження COVID-19. Тому зйомки нового фільму «Бетмен», де зірка грає головну роль, продовжать без нього. Про це пише Daily Mail.

До роботи над фільмом у Великобританії повернеться команда зі 130 осіб, які не контактували з Робертом Паттінсоном. Поки будуть зніматися сцени, де виконавець головної ролі не задіяний.  Але за необхідністю Паттінсона замінить дублер. З міркувань безпеки місце зйомок теж змінили.

Про зміну виходу фільму «Бетмен» не повідомляють. Планується, що прем’єра відбудеться 30 вересня 2021 року.

Фото: Getty Images

Читай також:

Наталя Могилевська нарешті показала свого коханого-мільйонера

Звук на повну! Макс Барських розкрив дату прем’єри нового альбому

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания