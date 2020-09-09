Колумбийская певица Шакира похвасталась шикарным подтянутым телом в купальнике. 43-летняя селебрити поделилась пикантным снимком в своем Instagram.

Шакира опубликовала фото с песчаного пляжа на Мальдивах, где отдыхает вместе со своим возлюбленным, футболистом Жераром Пике. На снимке она позирует в необычном купальнике нежного сиреневого цвета звезда, дизайн которого разработала сама.

«Это новый купальник, дизайн которого сделала я, а пошив его для меня мой друг Бего. Я всегда создаю свой личный купальник на лето!» – подписала пост Шакира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram shakira 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Интересно, не собирается время Шакира запустить в производство свою линию купальников. Потому что выглядит ее дизайн классно!

Фото: Getty Images

Читай также:

Финалочка: Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается после 14 лет

Какая откровенность: Оля Цибульская засветила обнаженную грудь (ФОТО)