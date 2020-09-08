Наталья Могилевская наконец показала своего возлюбленного-миллионера
Звезда впервые появилась на публике с новым избранником
Украинская певица Наталья Могилевская уже давно интригует слухами вокруг своей личной жизни. В последнее время звезда активно намекала на то, что ее сердце занято. А недавно Наталья Могилевская наконец впервые вышла в свет вместе с любимым. Им оказался бизнесмен Олег Рыжов. Вместе они посетили закрытие UFW No Season Season.
«Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал НЕ Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила », – поделилась Наталья Могилевская с изданием Viva!
Также певица поделилась несколькими фото вместе с Олегом Рыжовым в сториз в своем Instagram. Но официально свои отношения она так и не подтвердила.
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