TVORCHI – артисты, чье имя все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе «Евровидения» о группе узнала Европа, с ней еще ближе познакомились наши слушатели. Сегодня, 4 сентября, TVORCHI презентовали новый хит Living my life и яркое lyric-видео к нему. Фантастическая работа!

Living my life – лид-сингл нового альбома TVORCHI, премьера которого запланирована на 25 сентября. По словам музыкантов, эта композиция была написана, как сексуальная, провокационная, эмоциональная, романтическая и в то же время немного странная. Песней Living my life участники коллектива TVORCHI призывают слушателей жить без негативных мыслей и без токсичных людей. Ведь пока ты с теми, с кем хочешь быть, у тебя все в порядке!

TVORCHI – Living my life: текст (слова) песни

can’t get off your feet?

let me know so I can pick you up

it’s the same air we breathe

skin to skin so I can feel your heart…. beat

oooh free

I wanna be free

oooh free

tonight ….

you gotta go x4

up

never go down

mhmm

live it up x2

living like x2 woah

living my life

I’m living my life yeah

ooooh

smile for me baby

would you live just a little

I just wanna be with you baby

freak with you baby

sing with me baby

living my life

cos I’m living my life

yeah

mmm

cruise the city with you tonight

I can’t wait to lose my mind

running all the red lights

yeah

you know it’s almost midnight

so tell me now

tell me now

