Знакомьтесь с новым украинским артистом – Dayton. Кто он? Что значит его псевдоним? Насколько артист крут? Оцени его первую песню прямо сейчас и составь свое мнение.

Певец, автор песен и композитор Dayton не учился в музыкальной школе, не участвовал в вокальных шоу и работает без продюсерских центров. Он самостоятельно обучился игре на музыкальных инструментах, создавал аранжировки и пробовал себя в саунд-инжиниринге.

– Признаться, мне несколько раз предлагали продюсерские контракты, от которых я всегда отказывался, – делится DAYTON. – Я также пробовал работать с музыкальными продакшнами, но убедился, что свобода в творчестве и партнерство на равных несет для меня наибольшую ценность.

Дебютная песня Namysto о любовном треугольнике, денежной власти и реальных чувствах. Певец поделился, что трек отражает реальные события в его жизни. Однажды артисту действительно пришлось участвовать в любовном треугольнике и пережить противостояние с более влиятельным персонажем в этой истории. Давайте послушаем:

10 фактов о DAYTON

1. Настоящее имя: Вадим. Фамилию держит в тайне.

2. Знак зодиака: Лев.

3. Профессия и образование: Долгое время успешно строил карьеру в информационных технологиях, но ушел с работы, сделав выбор в пользу музыки.

4. Личная жизнь: “Можно назвать меня героем-романтиком. У меня большой опыт отношений, как счастливых, так и не очень. Сейчас я понимаю, что хочу видеть рядом с собой девушку, которая будет частью меня и моей жизни”.

5. Любимая кухня: японская и итальянская.

6. Увлечения: Скорость и мотоциклы. Обожает езду по ночному городу.

7. Вдохновение в музыкальной индустрии: Kanye West, the Weeknd, Drake и Travis Scott.

8. Фетиш: Коллекционирует ножи и любит одиночные походы в кино.

9. Амбициозная творческая мечта: “На данный момент таких две. Первая – исполнить последнее обещание данное отцу – никогда не бросать занятие музыкой. Вторая – снять трилогию клипов в коллаборации с любимыми украинскими артистами”.

10. Что значит псевдоним: “В США есть город Daytona, штат Флорида. Именно там проходит одна из самых скоростных и смертельно опасных гонок в мире – Daytona 500. Меня с детства завораживало звучание этого слова, которое несет в себе дух смертельной опасности и самоотверженности, поэтому решил сделать его частью моего творческого пути”.

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