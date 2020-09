Кто стал лучшим артистом карантинного 2020? Какой альбом самый мощный, по мнению меломанов? Ответы на эти вопросы уже известны, ведь состоялась церемония MTV MUSIC AWARDS 2020. Конечно, карантинные ограничении повлияли на организацию праздника. Концерт проходил с соблюдением санитарных норм – без зрителей, а выступления снимались в разных залах. Но благодаря соцсетям, мы можем увидеть самые яркие выступления и рассмотреть образы звезд.

Победители MTV MUSIC AWARDS 2020

Лучший артист года – Lady Gaga.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Открытие года – Doja Cat.

Песня года, Лучшая коллаборация и Лучшая операторская работа – Rain On Me (Lady Gaga и Ariana Grande).

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшее видео года и лучшее r&b видео – The Weeknd, клип на песню Blinding Lights.

Лучшее хип-хоп видео – Megan Thee Stallion с песней Savage.

Лучшее видео с социальным месседжем – I can not Breathe (HER).

Лучшее видео, снятое дома – Stuck with U (Ariana Grande и Justin Bieber).

Лучшее выступление во время карантина – группа CNCO с песней Unplugged At Home.

Южнокорейский группа BTS собрал кучу наград. Она стала лучшей в номинациях – Лучшая группа, а клип на песню On стала лучшим K-pop видео, имела лучшую хореографию и признана поп-видео года.

Лучший летний хит – How You Like That (BLACKPINK).

Лучше латиноамериканское видео – клип на песню Qué Pena (Maluma ft. J Balvin).

Лучшая режиссерская работа – клип Taylor Swift The Man.

Лучшее рок-видео – Orphans (Coldplay).

Лучшая режиссура – Mother’s Daughter (Miley Cyrus).

Лучшие визуальные эффекты – Physical (Dua Lipa).

Лучшее альтернативное видео – Bloody Valentine (Machine Gun Kelly).

Поздравляем победителей! А сейчас время рассматривать образы!

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото – @mtv

Больше новостей:

Налетай: Netflix теперь показывает фильмы и сериалы бесплатно

В своем стиле: Тина Кароль и SNOOP DOGG представили совместный трек