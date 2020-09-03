От автора «Секс в большом городе»: трейлер сериала «Эмили в Париже»
Стриминговий сервис Netflix представил официальный трейлер нового сериала «Эмили в Париже».
Небеременна: смотреть официальный трейлер
Автором сценария «Эмили в Париже» выступил создатель культового сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар.
Сериал «Эмили в Париже» расскажет о жизни американской девушки во французской столице. Она живет в Чикаго и работает маркетологом в очень известной компании. Когда ее компания становится частью французского люксового бренда, Эмили переезжает в Париж, чтобы работать над стратегией и развитием компании. В наиболее романтическом городе Европы на девушку ждут новые приключения и любовные перипетии.
Режиссером сериала выступил Эндрю Флеминг. Главную роль Эмили выполнила Лили Коллинз. Также в сериале снялись Кейт Уолш, Эшли Парк, Лукас Браво, Самуэль Арнольд и другие.
Премьера «Эмили в Париже» состоится уже 2 октября на Netflix.
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