Стриминговий сервис Netflix представил официальный трейлер нового сериала «Эмили в Париже».

Небеременна: смотреть официальный трейлер

Автором сценария «Эмили в Париже» выступил создатель культового сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар.

Сериал «Эмили в Париже» расскажет о жизни американской девушки во французской столице. Она живет в Чикаго и работает маркетологом в очень известной компании. Когда ее компания становится частью французского люксового бренда, Эмили переезжает в Париж, чтобы работать над стратегией и развитием компании. В наиболее романтическом городе Европы на девушку ждут новые приключения и любовные перипетии.

Режиссером сериала выступил Эндрю Флеминг. Главную роль Эмили выполнила Лили Коллинз. Также в сериале снялись Кейт Уолш, Эшли Парк, Лукас Браво, Самуэль Арнольд и другие.

Премьера «Эмили в Париже» состоится уже 2 октября на Netflix.

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