Наконец разобравшись с датой премьеры, франшиза о Джеймсе Бонде представила второй трейлер к фильму «Не время умирать».

Не время умирать: смотреть второй трейлер фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о британском шпионе расскажет последнее дело Джейми Бонда. Агент 007 вышел в отставку, переехал на Ямайку, но дела его оставили. Давний коллега и агент ЦРУ Феликс Лестер просит Бонда вернуться на службу для поиска похищенного ученого.

Напомним, что для актер Дэниел Крейг раз исполнит роль Джеймса Бонда. Актриса Леа Сейду второй раз сыграет девушку Бонда. А роль главного злодея досталась Рами Малек. Режиссером выступил Фукунага.

Премьера фильма «Не время умирать» запланирована на 12 ноября 2020 года.

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