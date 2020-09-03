На нем изображен Дэниел Крейг



Создатели фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» обнародовали новый постер к долгожданной части культовой франшизы. На нем изображен агент 007, роль которого в последний раз исполнит Дэниэл Крэйг. Также на новом постере появился новый месяц выхода фильма – ноябрь.

В двадцать пятый фильме франшизы о Джеймсе Бонде кратковременный покой агента 007 прерывает новое срочное задание. Британский спецагент бросает вызов самым влиятельным игрокам преступного мира и разоблачает коварные заговоры. Пора сойтись в противостоянии с тайным злоумышленником, который обладает новыми опасными технологиями. История жестко наказывает всех, кто представляет Бога.

Напомним, что премьера фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали запустить в прокат в апреле 2020 года. Но представители популярного сайта фанатов MI6 написали открытое письмо продюсерам с просьбой отложить премьеру. Теперь премьера фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде в Украине запланирована на 12 ноября.

Читай также:

От автора «Секс в большом городе»: трейлер сериала «Эмили в Париже»

Лучшие сериалы HBO: ТОП-10 по мнению редакции