Вскоре королевская чета порадует контентом для детей

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix. Пара собирается создавать сериалы, фильмы и детские шоу. Об этом сообщает The Guardian.

«Благодаря нашему сотрудничеству с различными общественными сообществами и организациями, чтобы пролить свет на их работу, мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду. Для нас, молодых родителей, также важным является создание вдохновляющих семейных программ, так же как и мощное рассказ через правдивую и достоверную призму», – говорится в заявлении Меган Маркл и принца Гарри.

Интересно, что герцогиня Сассекском заявила, что не собирается возвращаться к съемкам в роли актрисы. Поэтому ожидать ее на экране не приходится. Но Меган и Гарри могут появиться на экране в документальных проектах.

Фото: Getty Images

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