Кто сыграет главную роль в перезапуске «Баффи – истребительница вампиров»?

Создатели сериала начинают раскрывать подробности

Недавно стало известно, что сериал «Баффи – истребительница вампиров» перезапустят. А главную роль той самой Баффи сыграет темнокожая актриса. Об этом пишет издание Digital Spy.

Такие подробности относительно новой Баффи раскрыла актриса Эмбер Бенсон, которая сыграла Тару Маклай. Таким образом в сериал хотят добавить больше разнообразия, которого не хватало в оригинальном шоу.

Исполнительным продюсером проекта станет автор оригинального шоу Джосс Уидон. Вместе с ним над проектом будет работать сценарист и продюсер Моника Овусу-Брин. А сама Эмбер Бенсон появится в перезапуске «Баффи – истребительница вампиров» в роли камео.

Читай также:

Какой он: опубликован новый постер фильма о Джеймсе Бонде

От автора «Секс в большом городе»: трейлер сериала «Эмили в Париже»