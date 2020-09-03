Кто сыграет главную роль в перезапуске «Баффи – истребительница вампиров»?
Создатели сериала начинают раскрывать подробности
Недавно стало известно, что сериал «Баффи – истребительница вампиров» перезапустят. А главную роль той самой Баффи сыграет темнокожая актриса. Об этом пишет издание Digital Spy.
Такие подробности относительно новой Баффи раскрыла актриса Эмбер Бенсон, которая сыграла Тару Маклай. Таким образом в сериал хотят добавить больше разнообразия, которого не хватало в оригинальном шоу.
Исполнительным продюсером проекта станет автор оригинального шоу Джосс Уидон. Вместе с ним над проектом будет работать сценарист и продюсер Моника Овусу-Брин. А сама Эмбер Бенсон появится в перезапуске «Баффи – истребительница вампиров» в роли камео.