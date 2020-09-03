Актриса «Ривердейла» оказалась агентом ФБР под прикрытием. Как так получилось?
Экранная мама Вероники Лодж восемь лет работала на разведку
Звезда сериала «Ривердейл» актриса Марисоль Николс, сыгравшая Гермиону Лодж, оказалась агентом ФБР. Выяснилось, что селебрити совмещала работу в киноиндустрии и разведке целых восемь лет. Об этом пишет издание Marie Claire.
46-летняя Марисоль Николс, стала агентом Федерального бюро расследований США в 2012 году. К этому ее побудили проблемы в актерской карьере. Актриса-спецагент помогала ФБР вычислять педофилов и расследовать преступления, связанные с сексуальным рабством.
Недавно необычной историей Марисоль Николс заинтересовались телекомпании США. Сейчас Sony Pictures Television разрабатывает проект, в котором Николс выступит продюсером и сыграет главную роль.
Фото: Getty Images
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