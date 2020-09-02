Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДомашний фотосет: Хайди Клум снялась полностью обнаженной

Домашний фотосет: Хайди Клум снялась полностью обнаженной

Всем бы выглядеть так в 47 лет!

Известная модель Хайди Клум появилась совершенно обнаженной в новой фотосессии. Фотографом домашней съемки стал ее муж Том Каулитц.

Новой горячей фотографией, где Хайди Клум позирует полностью обнаженная, селебрити поделилась в своем Instagram. Звезда прикрыла самые интересные части тела прозрачным тюлем.

В подписи к фото Хайди сообщила, что пикантный кадр – заслуга ее мужа Тома Каулитца.

Фото: Getty Images

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