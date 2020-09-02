Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКакая талия: Адель впервые показала невероятно стройную фигуру в купальнике (ФОТО)

Какая талия: Адель впервые показала невероятно стройную фигуру в купальнике (ФОТО)

Снимок ошеломил подписчиков селебрити

Британская певица Адель впервые после похудения на 45 кг показал свою фигуру в купальнике. Звезда опубликовала впечатляющее фото в своем Instagram.

На последнем снимке в своем профиле Адель позирует в купальнике с изображением флага Ямайки и облегающих леггинсах. Образ дополнили прическа «узлы банту», желтое перо и массивные украшения. Таким лук певица оделась в честь лондонского карнавала Ноттинг-Хилл. Он призван объединить местную многонациональное общество и побороть расовые конфликты. В комментарии к фото Адель поздравила всех с карнавалом.

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Читатели положительно оценили изменения во внешности Адель. Они поражены силой воли своего кумира и работой, которую она провела над своим телом.

Фото: Getty Images

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