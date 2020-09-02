Артистка поделилась своим видом с послеродовым животиком

Американская певица Кэти Перри недавно впервые стала мамой. Для своего будущего мужа актера Орландо Блума селебрити родила дочь Дейзи Дав. И после родов Кэти Перри не боится показать свой нейчерал лук в социальных сетях.

Всего через пять дней после рождения дочери селебрити показала, как выглядит ее тело. В своем Instagram она опубликовала шуточную сториз, где позирует в бюстгальтере для кормления и высоких трусиках.

Это был тот вечер, когда все знаменитости представляли свои горджес луга на красной дорожке церемонии MTV Video Music Awards 2020 года. Поэтому сама Кэти Перри решила к ним присоединиться. Шутку Кэти указала на снимке бренды, которые «предоставили ей наряд» и отметила, что по ее макияж и прическу в тот вечер отвечала усталость.

Фото: Getty Images

Читай также:

Новый рекорд в Instagram: Ариана Гранде стала первой женщиной с наибольшим количеством подписчиков

По бокальчику игристого: Брэд Питт выпустит свое шампанское