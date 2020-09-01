«АГОНЬ» – «Продажная любовь»: премьера новой песни!

Релиз песни «Продажная любовь» группы «АГОНЬ» состоялся на всех цифровых и стриминговых площадках страны

«Продажная любовь» – долгожданная премьера сингла, который продолжает музыкальную и стилистически-настроенческую эстетику хитов «Тебе 20» и «По темным улицам», выпущенных в прошлом году. Трек посвящен всем людям, кто хоть единожды испытывал чувство предательства в пользу финансового достатка.

– В наше время глобального потребления создаётся иллюзия, что купить можно всё, – комментируют музыканты. – Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаём этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви – это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдёт, она уйдёт. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Ещё чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков.

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