Хто став найкращим артистом карантинного 2020 року? Який альбом найпотужніший, на думку меломанів? Відповіді на ці питання вже відомі, адже відбулася церемонія MTV MUSIC AWARDS 2020. Звичайно, карантинні обмеженні вплинули на організацію свята. Концерт відбувся з дотриманням максимальних санітарних норм – без глядачів, а виступи знімалися у різних залах. Проте завдяки соцмережам, ми маємо змогу побачити найяскравіші виступи та роздивитися образи зірок.

Переможці MTV MUSIC AWARDS

Артист року – Lady Gaga.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Відкриття року – Doja Cat.

Пісня року, Краща колаборація та Краща операторська робота – Rain On Me (Lady Gaga та Ariana Grande).

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Найкраще відео року та краще r&b відео – The Weeknd, кліп на пісню Blinding Lights.

Краще хіп-хоп відео – Megan Thee Stallion з піснею Savage.

Краще відео з соціальним меседжем – I can not Breathe (HER).

Найкраще відео, зняте вдома – Stuck with U (Ariana Grande та Justin Bieber).

Кращий виступ під час карантину – гурт CNCO з піснею Unplugged At Home.

Південнокорейський гурт BTS зібрав купу нагород. Він став кращим у номінаціях – Кращий гурт, а пісня On стала кращим K-pop відео, мала Найкращу хореографію та стала поп-відео року.

Кращий літній хіт – How You Like That (BLACKPINK).

Краще латиноамериканське відео – кліп на пісню Qué Pena (Maluma ft. J Balvin).

Краща режисерська робота – кліп Taylor Swift The Man.

Краще рок-відео – Orphans (Coldplay).

Краща режисура – Mother’s Daughter (Miley Cyrus).

Кращі візуальні ефекти – Physical (Dua Lipa)

Найкраще альтернативне відео – Bloody Valentine (Machine Gun Kelly)

Вітаємо переможців! А зараз час роздивлятися образи!

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mtv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото – @mtv

