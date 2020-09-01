Британський співак Ед Ширан повідомив радісні новини в Instagram

Ми-ми-мішні новини! Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що 29-річний Ед Ширан вперше став батьком. Минулого тижня дружина британського поп-виконавця Черрі Сіборн народила йому дочку. Дівчинку назвали Ліра Антарктика Сіборн Ширан. Про це новоспечений татусь розповів на офіційній сторінці в Instagram.

«Привіт! Поспішаю поділитися особистими новинами… – написав Ед Ширан у соціальній мережі. – Минулого тижня за допомогою приголомшливої ​​команди лікарів Черрі [дружина співака] народила нашу красиву та здорову дочку – Ліру Антарктику Сіборн Ширан. Ми абсолютно нею зачаровані. І мама, і маля почувають себе добре. Ми на сьомому небі від щастя! Сподіваємося, що ви будете поважати нашу приватність у цей чарівний період. Посилаю вам свою любов і обіцяю повернутися, коли прийде час!»

Нагадаємо, британський співак Ед Ширан і його шкільна подруга Черрі Сіборн побралися у січні 2018 року. Перші чутки про вагітність Черрі з’явилися усього декілька тижнів тому. Шанувальники зіркової парочки вітають кумирів з народженням дочки!