Вітаємо! Ед Ширан вперше став батьком (ФОТО)
Британський співак Ед Ширан повідомив радісні новини в Instagram
Ми-ми-мішні новини! Сьогодні, 1 вересня, стало відомо, що 29-річний Ед Ширан вперше став батьком. Минулого тижня дружина британського поп-виконавця Черрі Сіборн народила йому дочку. Дівчинку назвали Ліра Антарктика Сіборн Ширан. Про це новоспечений татусь розповів на офіційній сторінці в Instagram.
«Привіт! Поспішаю поділитися особистими новинами… – написав Ед Ширан у соціальній мережі. – Минулого тижня за допомогою приголомшливої команди лікарів Черрі [дружина співака] народила нашу красиву та здорову дочку – Ліру Антарктику Сіборн Ширан. Ми абсолютно нею зачаровані. І мама, і маля почувають себе добре. Ми на сьомому небі від щастя! Сподіваємося, що ви будете поважати нашу приватність у цей чарівний період. Посилаю вам свою любов і обіцяю повернутися, коли прийде час!»
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Ello! A quick message from me as I have some personal news that I wanted to share with you… Last week, with the help of an amazing delivery team, Cherry gave birth to our beautiful and healthy daughter – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. We are completely in love with her. Both mum and baby are doing amazing and we are on cloud nine over here. We hope that you can respect our privacy at this time. Lots of love and I’ll see you when it’s time to come back, Ed x
Нагадаємо, британський співак Ед Ширан і його шкільна подруга Черрі Сіборн побралися у січні 2018 року. Перші чутки про вагітність Черрі з’явилися усього декілька тижнів тому. Шанувальники зіркової парочки вітають кумирів з народженням дочки!