Украинская певица Тина Кароль шокировала своих фанатов и всю страну неочкуваною колоборациею со звездой мирового хип-хопа SNOOP DOGG. Вместе селебрити приняли участие в записи трека Blow Your Mind американского ритм-н-блюз исполнителя Luca Dayz.

Смотреть новый клип SNOOP DOGG, TINA KAROL FT. LUCA DAYZ & LOE – BLOW YOUR MIND онлайн:

Такая колоборация стала реальной благодаря тому, что Тина Кароль еще год назад подписала контракт с независимым американским лейблом Bentley Records. Его название тоже упоминается в песне.

– Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны, – рассказала Тина Кароль.

О сотрудничестве со SNOOP DOGG украинская певица договорилась достаточно неочкувано. Вообще, представители лейбла сами позвонили Тине Кароль.

– Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество с Snoop Dog. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла с нее кусочек, вложила, запела, сделали текст. И вышла целостная картинка, – поделилась Тина Кароль.

Снимать клип Тина Кароль и Snoop Dogg пока не планируют. Ведь селебрити хотели бы сделать видео масштабным, а в условиях пандемии коронавируса это невозможно.

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