Украинская группа FO SHO представил свой новый трек «Божевільні». Впервые три сестры зазвучали украинский.

Слушать новую песню FO SHO – Божевільні онлайн:

– Нам очень часто говорят о том, как фирменно и круто мы звучим на английском языке, нас часто путают с иностранцами и спрашивают, почему мы так хорошо говорим на русском и украинском? Каждый раз мы заново рассказываем историю своей семьи. Мы родились в Украине, выросли и всю свою жизнь провели здесь. «Божевільні» – это намерение сделать приятное для родной страны на родном языке и в такой важный для нас день, – рассказала одна из участниц коллектива, автор песни – Бетти Ендале.

Новую песню «Божевільні» трио FO SHO представили ко Дню Независимости Украины. После участия в Национальном отбора на «Евровидение-2020» группа начинает активно записывать треки.

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