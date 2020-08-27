Украинская группа The HARDKISS и певец MONATIK презентовали совместную работу – песню и клип «Кобра».

Смотреть новый клип The HARDKISS – Кобра (feat. MONATIK) онлайн:

– Около двух лет мы мечтали и обсуждали вместе с Димой возможную коллаборации. А написать песню о змее я мечтала еще больше – наверное, все девять лет существования группы. Этот образ меня очень вдохновляет, – рассказывает Юлия Санина. – Когда «Кобра» таки написалась – сразу поняла, что Дима с его невероятным тембром отлично прозвучит здесь. Кобра – какая же она красивая и опасная одновременно. Красивый и грациозный танец этой змеи я сравнила с танцем любви. И этот танец точно не на жизнь, а на смерть. «Кобра танцует на ножах» – она ​​настолько опасна, ты прекрасно знаешь об этом, но ты не можешь отвести взгляд, ты уже стал жертвой. Это любовь, в котором ты теряешь контроль над собой и становишься таким уязвимым.

Режиссером клипа «Кобра» выступил креативный продюсер и музыкант The HARDKISS Валерий Бебко. В нем ядовитая змея ползет по MONATIK и проникает вместе с ним в творческую лабораторию The HARDKISS.

– Возможно, MONATIK и является той самой коброй. Такой «знакомый незнакомец». Друг, которого ты так любишь и которому доверяешь … Есть и другие прочтения истории, но все они совпадают в один – всех нас манят и заводят опасные связи. Мы не скрываем своих фантазий, смело воплощаем их в жизнь, – рассказывает Вал.

Песня «Кобра» войдет в новый альбом The HARDKISS, релиз которого запланирован на весну 2021 года.

Фото: Андрей Максимов

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