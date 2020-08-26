Sexy as hell: Джаред Лето соблазняет обнаженным торсом (ФОТО)
Всем бы выглядеть так в 48 лет!
Солист Грута «30 Seconds To Mars» Джаред Лето в очередной раз продемонстрировал свое невероятное тело. Селебрити опубликовал в Instagram снимок, на котором показал свой подтянутый торс.
На новом снимке исполнитель изображен в оранжевой рубашке, которую он расстегнул, чтобы порадовать поклонниц своими мышцами.
«Посылаю хорошие мысли и любовь в вашу сторону. Как все держатся?» – подписал фото Джаред Лето.
Подписчики Джареда Лето в Instagram положительно оценили его крутые формы в 48 лет. Звезда утверждает, что поддерживать себя в такой прекрасной форме ему удается благодаря вегетарианству и регулярным физическим нагрузкам.
Фото: Getty Images
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