Похоже, селебрити пожалела о татуировке на теле

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски сделала огромное тату на пояснице. Над ягодицами звезды теперь красуется надпись «emrata». Именно так Эмили подписано в Instagram.

Чтобы показать свою новую татуировку, Эмили Ратаковски поделилась интимным обнаженным фото в свои социальной сети. Читатели разошлись в мнении, это хорошо или вульгарно. Все же это не бабочка. Но, похоже, что и сама Ратакаковски жалеет о своем решении.

«Хотела бы я сказать, что оно временное», – подписала фото селебрити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

Читай также:

Sexy as hell: Джаред Лето соблазняет обнаженным торсом (ФОТО)

Рианна, подвинься: Дженнифер Лопес запускает собственный бренд косметики