Хотя бы не бабочка: Эмили Ратаковски набила тату на пояснице
Похоже, селебрити пожалела о татуировке на теле
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски сделала огромное тату на пояснице. Над ягодицами звезды теперь красуется надпись «emrata». Именно так Эмили подписано в Instagram.
Чтобы показать свою новую татуировку, Эмили Ратаковски поделилась интимным обнаженным фото в свои социальной сети. Читатели разошлись в мнении, это хорошо или вульгарно. Все же это не бабочка. Но, похоже, что и сама Ратакаковски жалеет о своем решении.
«Хотела бы я сказать, что оно временное», – подписала фото селебрити.
Фото: Getty Images
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