Артист собирает сторонников послушать новые песни

Украинский певец Макс Барских выступит с сольным концертом в Киеве. Это будет первый перформанс звезды после громких международных премьер синглов Silence и Lonely.

– Это утро действительно хороший! Каждый концерт в Киеве – это особый праздник, тем более такой довгоочикуваний.Мы встретимся в начале осени, чтобы петь в унисон, танцевать и дышать энергией друг друга под открытым небом. Наша встреча будет особенной и самой. Я жду тебя на «Макс Барских: OPEN AIR», давай устроим незабываемое шоу! – рассказывает Барских.

Долгожданное шоу состоится в КВЦ «Парковый» 18 сентября. Сторонники Макса Барских смогут вживую насладиться платиновыми хитами артиста из альбомов «Туманы» и «7», а также впервые для киевской публики прозвучат синглы из будущего альбома «1990».

Концерт состоится с соблюдением всех карантинных мероприятий и правил проведения выступлений на открытых площадках.

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