Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями (ФОТО)

Счастливые супруги показало снимок из роддома

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум стали родителями. У супругов родилась девочка. Ее назвали Дейзи Дав.

Первыми об этом сообщили в Instagram UNICEF, послами которого является знаменитости. А уже после Кэти Перри и Орландо Блум репостнулы черно-белое фото с крохотной ручкой дочери на свои страницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram katyperry 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В подписи к фото родители представили всем свою дочь и призвали жертвовать средства на поддержку молодых мам и новорожденных детей по всему миру:

«Мы окружены любовью и удивлением от безопасного и здорового появления на свет нашей дочери. Но мы знаем, что нам повезло, ведь далеко не все сталкиваются с мирным опытом родов, как у нас. Сообщества во всем мире по-прежнему испытывают недостаток медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. С появлением COVID-19 жизни многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мыла, вакцин и лекарств, предотвращает болезни. Как родителям новорожденного, это разбивает нам сердце, поскольку мы сочувствуем борются родителям сейчас больше, чем когда-либо».

Для Кэтти Перри дочь Дейзи стала первым ребенком. В Орландо Блума есть сын Блум от экс-супруги Миранды Керр.

Напомним, что в феврале 2019 пара объявила о помолвке. Селебрити готовятся к свадьбе.

Фото: Getty Images

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