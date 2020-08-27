Проект расскажет о сексуальности

Американская модель Кара Делевинь станет частью документального сериала «Планета Секс». Об этом повидомдяе издание Paper.

Каре Делевинь досталась роль ведущей проекта, который расскажет о сексуальности. В нем будет шесть серий, в которых авторы расскажут о гендерном разнообразия. Кара Делевинь встретится с людьми разного гендерной идентичности, а также примет участие в экспериментах ведущих мировых лабораторий.

Сериал «Планета Секс» был запущен в производство еще до пандемии коронавируса. Но из-за карантина съемки пришлось приостановить. Дата выхода документального сериала «Планета Секс» пока не сообщают.

Фото: Getty Images

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