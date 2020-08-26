Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРианна, подвинься: Дженнифер Лопес запускает собственный бренд косметики

Рианна, подвинься: Дженнифер Лопес запускает собственный бренд косметики

Селебрити готовится представить косметическую линию

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес запускает собственный косметический бренд. Называться он будет JLo Beauty. Об этом стало известно из Instagram звезды.

Недавно Джей Ло опубликовала новое селфи и коротко подписала снимок так: «Сияние закатного солнца. #JLoBeauty уже совсем скоро».

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jlo

Если судить по подписи, то от Дженнифер Лопес можно будет очкуваты полный спектр декоративной косметики, в частности с сияющими частицами. Интересно, удастся звезде создать действительно стоящую косметику.

Фото: Getty Images

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