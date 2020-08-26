Солистка выступила против закрытия проекта

В берегу 2020 группа «Время и Стекло» шокировал поклонников громким заявлением о том, что собирается завершить свое существование. Но Надя Дорофеева считает, что закрывать проект не стоит. Мол, ее и Позитива можно заменить другими участниками и дать группы «новое дыхание». Такую идею певица озвучила в программе «2POpodcast», который запустил Потап вместе с Положительным на YouTube.

Надя Дорофеева считает, что с продюсерской точки зрения, «Время и Стекло» не стоит закрывать и можно продолжить его существование группы, но уже с новыми участниками. Она даже готова помочь «новеньким» завоевать любовь поклонников.

Но Позитива такая идея не понравилась. Он отметил, что не помнит случаев, когда меняли состав в группе, где есть парень и девушка. Также Позитив сказал, что заменить его с Дорофеевой кому-то почти нереально.

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