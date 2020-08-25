Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВ День Независимости: Дзидзьо получил звание заслуженного артиста Украины

В День Независимости: Дзидзьо получил звание заслуженного артиста Украины

Вручение состоялось на Софийской площади

Украинский певец Дзидзьо получил государственную награду – звание «Заслуженного артиста Украины». Во время празднования Дня Независимости Украины, 24 августа, президент Владимир Зеленский вручил артисту награду.

Радостным событием Дзидзьо поделился в своем Instagram. он опубликовал отрывок видео, где выполняет государственный гимн Украины по празднованию.

«Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания «Заслуженный артист Украины». Это моя мечта детства! Спасибо, Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!» – подписал пост артист.

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